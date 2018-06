England gegen Panama: Im Schongang ins Play-off

Wien/Nischni Nowogorod. Nach 22. Minuten war alles entschieden. Englands Goalgetter Harry Kane schoss einen Elfmeter wie man Elfmeter schießt. Hart in die linke Kreuzecke. 2:0 für die Three Lions. Bereits in der achten Minute hatte John Stones ebenfalls vom Elferpunkt verwandelt. Allerdings per Kopf nach einem Eckball. Für den Abwehrchef war es der erste Treffer für England im 28. Länderspiel.

Somit hielt sich zumindest die Gruppe G ans Protokoll. Belgien und England qualifizierten sich mühelos fürs Achtelfinale. Das letzte Gruppenspiel der beiden Favoriten findet am Donnerstag statt. Und es könnte sich die Situation ergeben, dass für beide Teams eine Niederlage besser wäre – in Hinblick auf des Viertelfinale nämlich.

Denn wer auch immer aus der Gruppe H im Achtelfinale wartet, es ist eine machbare Aufgabe. Polen, Senegal, Kolumbien oder Japan sind Außenseiter.

Während längst über mögliche Gegner im Viertelfinale spekuliert wurde, erhöhte Jesse Lingard in der 36. Minute mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze auf 3:0, vier Minuten später köpfelte Stones zum 4:0. Nach einem neuerlichen Foul im Strafraum schoß Kane vom Elfmeterpunkt. Wieder ins linke Kreuzeck. Halbzeitstand 5:0.

Zurück in die Theorie: Sollten Brasilien und Deutschland in ihrem letzten Gruppenspiel am Mittwoch endlich auf Touren kommen, werden sie sich im Achtelfinale begegnen. Der Siege dieses Krachers könnte im Viertelfinale auf den Sieger der Gruppe G treffen. Und da stellt sich die Frage: Gibt es für Belgien und England nicht einen angenehmeren Weg? Als Gruppenzweiter würden sie es im Viertelfinale wohl mit Mexiko bzw. Schweiz oder Serbien zu tun bekommen. Noch ist das alles Spekulation, am Mittwoch nach den Spielen von Deutschland und Brasilien wird sich der Nebel lichten.

Belgiens Teamchef Roberto Martinez hat bereits am Sonntag für das Duell gegen England „einige Wechsel“ angekündigt. Er wird sowohl Spielmacher Eden Hazard (Blessur an der Wade) und Torjäger Romelu Lukaku (Knöchel) schonen und meinte dazu süffisant: Ein fittes Ensemble in der K.o.-Phase sei wichtiger als ein Gruppensieg.

Ach ja: Harry Kane wurde in der 62. Minute von Kollegen Ruben Loftus-Cheek angeschossen, der Ball ging ins Tor. Kanes fünftes Tor bei der WM bedeutet das 6:0. Der Höhepunkt der Partie war allerdings Panamas historisch erstes WM-Tor durch Felipe Baloy in der 78. Minute. Spieler und Fans waren aus dem Häuschen. 6:1! So feierten beide Teams Englandes höchsten Sieg bei einer WM-Endrunde.

