Polen gegen Kolumbien: James und Co. melden sich zurück

Verlieren verboten, das galt sowohl für Polen als auch für Kolumbien. Beide Teams hatten ihre Auftaktpartie überraschend verloren, wer also im 32. von den insgesamt 64 Spielen dieser WM erneut eine Niederlage kassierte, für den würde es nach der Gruppenphase in den Sommerurlaub gehen.

Am Ende einer bis zuletzt hektischen Partie erwischte es die unterlegenen Polen. Kolumbien gewann dank Toren von Yerry Mina, Falcao und Juan Cuadrado souverän 3:0 und kann aus eigener Kraft im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Senegal noch den Aufstieg ins Achtelfinale schaffen. Dort wartet mit England oder Belgien ein richtig harter Brocken, so viel steht bereits fest.

Was in Kasan also auf dem Spiel stand, war bei jeder einzelnen Aktion spürbar. Den Kolumbianern mangelte es zwar nicht an Ideen, einzig der letzte Pass wollte lange nicht gelingen. Die Führung durch den neu in die Startelf gekommenen baumlangen Barcelona-Innenverteidiger Mina, ein Kopfball nach gefühlvoller Flanke von Bayern-Star James Rodriguez (40.), war dennoch hochverdient.

Der neben James zweite Bayern-Profi auf dem Feld, Polens Robert Lewandowski, blieb wie seine Teamkollegen hingegen harmlos. Beim seinem ersten Auftritt in Russland schon auffallend wirkungslos geblieben, war dieses Mal eine Chance in der 59. Minute, bei der Lewandowski den Ball sehenswert vom Himmel pflückte, aber an Tormann David Ospina scheiterte, das Höchste der Gefühle. Es fehlte schlichtweg auch die Unterstützung seiner Hinterleute.

Und während sich Polen im Angriff die Zähne ausbiss, erhöhten Monaco-Star Falcao, der Rekordtorschütze Kolumbiens, und Juventus-Stürmer Juan Cuadrado (nach großartigem Zuspiel von James) auf 3:0.



[OKH7Q]

(joe)