Als der SV Horn die Fußball-WM erreichte

Jekaterinburg. Keisuka Honda hat in seiner Fußballer-Karriere sehr viel erreicht. Der Japaner ist Multimillionär, hat einen eigenen Familienkonzern aufgebaut. Er spielte für ZSKA Moskau und sogar beim AC Milan. Er gilt in seiner Heimat als Superstar und ist auch als 32-Jähriger ein Fixbestandteil des Nationalteams. Auch bei der Fußball-WM ist Honda, der mittlerweile für den CF Pachuca in Mexikos Liga aufläuft, erfolgreich unterwegs. Er schoss das 2:2 gegen Senegal und hielt Japan auf Aufstiegskurs.

37 Tore und 25 Vorlagen in 97 Länderspielen ließen Honda große Beachtung zuteil werden. Er ist aber nicht nur in Japan bekannt, sondern hat auch im Waldviertel für Aufsehen gesorgt mit seinem Engagement beim SV Horn.

Als Japan das kleine Horn entdeckte

Rückblick, Juni 2015: Was nach der Mär eines reichen Onkels aus einem fernen Land anmutete, wurde beim Regionalligaklub SV Horn Wirklichkeit. Keisuke Honda war als Großunternehmer (Konzernname „Honda Estilo“) mit seiner Familie tatsächlich im Waldviertel aufgetaucht. Plötzlich gab es Sushi im VIP-Klub, japanische Spieler und Trainer. Honda sprach tatsächlich davon, die Meisterschaft gewinnen zu wollen. Und ja, es wurde auch etwas illusorisch, zu viel der Vision: er wolle mit Horn in der Champions League spielen.

Das Betätigungsfeld des Familienunternehmens Honda Estilo reicht über Sportmanagement bis zu 50 Schulen mit 1500 Nachwuchskickern. Horn sollte Ausbildungsstätte sein, in Fernost waren Spiele sogar per Livestream zu sehen. Der Kooperationsvertrag soll, trotz zahlreicher Gerüchte, bis 2020 weiterlaufen. Honda fuhr zwar sein Engagement deutlich zurück, Horn kehrt jetzt in die Erste Liga zurück. Von der Champions League spricht er nicht mehr.

Dafür trifft der Rechtsaußen aus Settsu, Präfektur Osaka, bei der WM. Als erster Japaner netzte er bei drei Endrunden (2010, 2014, 2018), und lässt Team und Heimat träumen. 2010 hatte er gegen Kamerun und Dänemark jeweils ein Tor erzielt, 2014 gegen Elfenbeinküste, jetzt gegen den Senegal. trotzdem läuft Wehmut einher, es wird seine letzte WM sein. „Ich will sie genießen“, sagte Honda. „Hätte ich jetzt nicht getroffen, wäre es ein Horror-Szenario gewesen!“

Das dritte Achtelfinale?

Im abschließenden Gruppenspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Polen reicht Japan ein Remis zum Aufsteig. Es wäre die dritte Achtelfinal-Teilnahme in der Verbandsgeschichte nach 2002 und 2010. Dabei waren die Erwartungen vor WM-Beginn so niedrig wie selten zuvor. Erst im April trennte man sich von Trainer Vahid Halilhodzic, weil das Verhältnis zur Mannschaft komplett zerrüttet war. Es war eine Frage der Kultur, ein Problem der Verständigung. Nachfolger Akira Nishino, ein ruhiger, gewissenhafter und deshalb in Japan geschätzter Arbeiter, sollte die WM-Mission retten. Es könnte tatsächlich gelingen. Auch, weil der Altstar wieder trifft. (fin)