Uruguay gegen Russland: Der Gastgeber wurde entzaubert

Mit klaren Siegen gegen Saudi-Arabien und Ägypten hat Russland bei der Heim-WM Euphorie entfacht, ein Punktgewinn im abschließenden Vorrundenspiel gegen Uruguay sollte das Märchen der Gastgeber mit dem Gruppensieg krönen. Nach zehn Minuten aber setzte es den ersten herben Dämpfer, Suarez, der bislang unter den Erwartungen geblieben ist, nutzte die erste Chance für die Südamerikaner und versenkte einen Freistoß von der Strafraumgrenze – Akinfejew machte bei dem Schuss ins Tormanneck keine gute Figur (10.).

Russlands Teamchef Stanislaw Tschertschessow hatte seine Mannschaft an drei Positionen, nicht aber die Spielanlage geändert. Mit viel Laufeinsatz wurde versucht das Mittelfeld schnell zu überbrücken, Tscheryschew (12.) und Dsjuba (17.) näherten sich dem Ausgleich an. Das Tor aber fiel auf der Gegenseite, ein Weitschuss von Laxalt wurde unhaltbar von Tscheryschew abgefälscht (23.). Russland war nun angeschlagen und wurde unaufmerksam, plötzlich tauchte Bentancur allein vor Akinfejew auf, scheiterte aber am Keeper (28.).

Russland in Unterzahl

Vor dem Pausenpfiff sollte es noch schlimmer für Russland kommen: Smolnikow konnte den durchstürmenden Laxalt nur noch mit einer Grätsche stoppen und sah dafür die zweite gelbe Karte innerhalb von nur zehn Minuten (36.). Die Sbornaja musste die Aufholjagd fortan also mit einem Mann weniger fortsetzen.

Russland griff weiter beherzt an, Tschertschessow wechselte mit Smolow sogar einen weiteren Stürmer ein. Wenn die hohen Bälle den anvisierten Kopf von Dsjuba fanden, fehlte es meist an nachgerückten Mitspielern. Einmal kam der Stürmer von Arsenal Tula selbst zum Abschluss und vergab kläglich (74.). Uruguay hatte ansonsten defensiv wenig Probleme und Cavani erhöhte mit seinem ersten WM-Tor auf 3:0 (90.).

Die Südamerikaner schoben sich mit dem 3:0-Sieg noch vor Russland, beide Mannschaften erwarten im Achtelfinale am Wochenende mit den Gegnern aus Gruppe B schwierige Hürden.

Saudi-Arabien besiegt Ägypten

Im bedeutungslosen Parallelspiel von Gruppe A gewann Saudi-Arabien gegen Ägypten in Wolgograd mit 2:1 (1:1). Salah brachte die Pharaonen in Führung (22.), Al-Muwallad (41.) vergab den ersten Elfer für die Saudis, Al-Faraj verwertete den zweiten (45.+6) und Al-Dawsari (95.) sorgte für die Entscheidung. Ein schwacher Trost für Ägypten: Torhüter El-Hadary schrieb mit 45 Jahren und 161 Tagen als ältester WM-Spieler neuen Rekord.

