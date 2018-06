Erst in Turbulenzen, dann im Achtelfinale

Kaliningrad/Saransk. Mit Spanien und Portugal haben am Montagabend die beiden favorisierten Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland die Achtelfinal-Tickets in Gruppe B gelöst. Die Spanier sicherten sich trotz eines 2:2 (1:1)-Remis gegen Schlusslicht Marokko den Gruppensieg. Die portugiesischen Europameister fixierten gegen den Iran mit einem 1:1 (1:0) als Zweiter den Aufstieg.

Das Tor für die Portugiesen erzielte Ricardo Quaresma unmittelbar vor der Pause mit dem Außenrist (45.). Ronaldo vergab mit einem verschossenen Elfmeter in der 53. Minute einen möglichen Sieg. Für den späten Ausgleich sorgte Karim Ansarifard (93.) per Strafstoß.

Unglaubliches Finish

Spanien war gegen Marokko in der 14. Minute aufgrund eines Treffers von Khalid Boutaib in Rückstand geraten. Fünf Minuten später besorgte Isco den Ausgleich. Youssef En-Nesyri brachte die Afrikaner in Minute 81 abermals in Führung, ehe Iago Aspas den 2:2-Endstand herstellte (91.).

Spanien bekommt es damit im Achtelfinale am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion mit Gastgeber Russland zu tun. Portugal spielt schon am Samstag in Sotschi gegen Gruppe-A-Sieger Uruguay.