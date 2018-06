Dänemark gegen Frankreich: Enttäuschende Schonkost

Ungefährdet war es allemal, wie Frankreich die Vorrunde gemeistert und letztlich auch den Gruppensieg eingefahren hat. Doch davon, ihr Potenzial abzurufen, ist die junge und hochtalentierte Truppe noch meilenweit entfernt. So auch im Moskauer Luschniki-Stadion, wo das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Dänemark über die Bühne ging, ein 0:0, das ohne Highlights auskam, aber beiden Teams zum Aufstieg ins Achtelfinale verhalf.

Die Franzosen hatten verständlicherweise Vorsicht walten lassen. Paul Pogba, von dem sich alle erhoffen, dass er dieses Starensemble in Russland zum Titel dirigiert, fehlte wie erwartet als einer von drei Franzosen, die mit einer Gelben Karte vorbelastet waren. Jungstar Kylian Mbappé wurde anfangs geschont.

Und so waren ein Distanzschuss von Antoine Griezmann in die Hände des dänischen Keepers Kasper Schmeichel (39.) und zwei weitere Versuche von Nabil Fekir (71., 82.) noch das das Höchste der Gefühle. Es gab weder Einzelaktionen noch Kombinationen zu bestaunen, auch weil Ousmane Dembélé und Griezmann noch nicht im Turnier angekommen sind. Der in die Startelf gerückte Thomas Lemar vom AS Monaco verpasste es ebenfalls, sich ins Rampenlicht zu schießen.

Brenzliger ging es da schon auf der Gegenseite zu. Sowohl Dänemarks Star Christian Eriksen als auch sein Gegenspieler Lucas Hernández und Frankreichs Ersatzgoalie Steve Mandanda segelten allerdings am Ball vorbei (30.). Ein Entlastungsangriff, denn die Dänen sicherten in erster Linie das Remis ab, das ihnen zum zum Weiterkommen genügte. Mit den französischen Angreifern hatte die Hintermannschaft rund um Andreas Christensen (Chelsea) ohnehin weniger Probleme als erwartet.

Wie gerade einmal fünf Torschüsse zeigten, war es eine der langweiligeren Partien des bisherigen Turniers. Dem ersten torlosen Remis dieser WM zum Trotz, dürfen sich beide Teams nun im Achtelfinale beweisen. Die Gegner werden in den Abendpartien ermittelt.

(joe)