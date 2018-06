Mexiko gegen Schweden: Der große schwedische Coup

Jekaterinburg. Die attraktivere der beiden letzten Partien in Gruppe F ging in Jekaterinburg über die Bühne. Schweden und Mexiko spielten beide auf Sieg, am Ende holten aber die Skandinavier dank Treffer von Augustinsson, Kapitän Granqvist (Foulelfmeter) und eines mexikanischen Eigentores jene drei Punkte, die ihnen nicht nur das Achtelfinale, sondern auch den Gruppensieg bescherten.

Die Schweden zelebrierten vor allem ihre Ecken und Freistöße, waren dabei stets brandgefährlich. Nach Handspiel von „Chicharito“ Hernandez hätte es bereits Elfmeter geben müssen (28.), genau so gut hätten aber auch Forsberg (19.) und Berg (45.+2) zur Führung treffen können. Erst Linksverteidiger Augustinsson (50.) ließ sich die Chance per Volley ebenso wenig entgehen wie Abwehrchef Granqvist (62.) vom Elferpunkt. Dann stocherte Mexikos ?lvarez im Zweikampf mit Toivonen den Ball auch noch ins eigene Tor, 3:0 (74.).

Die Mexikaner haben es dennoch ins Achtelfinale geschafft, zum siebenten Mal in Folge bei einer WM. Bei den vergangenen sechs Auflagen war dort allerdings immer Endstation.

(joe)