Belgien mit den besseren Reservisten schlägt England

Kaliningrad/Saransk. Viele Schlagerspiele hat es ja nicht gegeben in der Gruppenphase dieser WM. Eigentlich hat nur Spanien gegen Portugal (3:3) dieses Prädikat verdient, mit Abstrichen auch Argentinien gegen Kroatien (0:3). Und was ein wirklicher Kracher hätte werden können, nämlich England gegen Belgien, das Duell der (neben Gastgeber Russland) bisher treffsichersten Mannschaften des Turniers, konnte gar keiner werden. Schuld waren die Vorzeichen: Beide Teams hatten den Aufstieg schon in der Tasche, und weil es nur noch galt, untereinander den Gruppensieg auszumachen, haben die Teamchefs in Kaliningrad wie erwartet ihre zweiten Garnituren ins Rennen geschickt.

Acht Wechsel bei den „Three Lions“ im Vergleich zum jüngsten Auftritt, gleich neun bei den „Roten Teufel“, wo nur Verteidiger Dedryck Boyata und Tormann Thibaut Courtois in Russland schon in der Startelf gestanden waren. Ausgesprochene Qualität war allerdings immer noch auf dem Platz versammelt, das stellte Belgiens Youri Tielemans mit seinem ersten Torschuss nach sechs Minuten klar. Dennoch fehlte im Strafraum die Torgefahr eines Romelu Lukaku und eines Harry Kane.

Ihre Ersatzleute wollten sich jedenfalls ins Rampenlicht spielen, sich für weitere Aufgaben empfehlen. Belgiens Michy Batshuayi etwa, der zweimal im letzten Moment noch geblockt wurde (10., 27.). Oder Englands Jungstar Marcus Rashford, dem wie Kane-Ersatzmann Jamie Vardy allerdings nichts Zählbares gelang.

Adnan Januzaj aber hat sich mit seinem Siegtreffer als zukünftiger belgischer Joker ins Spiel gebracht: Der als ewiges Talent verschriene 23-jährige Angreifer von Real Sociedad schlenzte den Ball über England-Goalie Jordan Pickford hinweg ins lange Eck, sehenswert, unhaltbar (51.).

Gruppensieger Belgien ist damit makellos durch die Vorrunde marschiert. Pikant: Der Gruppenzweite, also England, befindet sich im vermeintlich leichteren Turnierast, wird – Achtelfinalsieg vorausgesetzt – im Viertelfinale Brasilien aus dem Weg gehen und es stattdessen mit der Schweiz oder Schweden zu tun bekommen.

(joe)