Missglückter Torjubel: Belgiens Batshuayi sorgt für den Lacher des Turniers

Der belgische Stürmer Michy Batshuayi sorgte am Donnerstag beim Spiel gegen England (1:0) für einige Lacher. Nach dem Siegestor von Adnan Januzaj wollte er den Treffer gebührend feiern und den Ball noch einmal ins Tor befördern. Doch dazu kam es nicht. Batshuayi traf nicht ins Netz, sondern an die rechte Außenstange. Von dort prallte der Ball ab und traf den 24-Jährigen im Gesicht. Verletzt hat er sich dabei zum Glück nicht.

Batshuayi nahm es mit Humor. Nach dem Spiel schrieb er auf Twitter: "Diese Fortnite-Jubel sind so überbewertet, ich musste etwas neues erfinden." Aber auch seine Mitspieler machten Witze über das Missgeschick ihres Stürmers. Mittelfeldspieler Alex Witsel twitterte ein Bild auf dem Batshuayi an der verhängnisvollen Stange lehnt und schrieb dazu: "Leute, es ist alles gut zwischen den beiden."

Guys it's all good between them 🙏🏽 pic.twitter.com/1fLdTTc1eE