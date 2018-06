Glückloser Ronaldo: Uruguay schickt Portugal nach Hause

Der Weltmeister ist raus, der Vize-Weltmeister ist augeschieden und auch der Europameister muss abreisen. Nach Deutschland und Argentinien ist auch für Portugal bei der WM-Endstation. Cristiano Ronaldo und Co scheiterten an Uruguay.

Maßgeblich für die Niederlage der Portugiesen war Edinson Cavani, der beide Tore (6. und 62. Minute) erzielte. Die frühe Führung der Südamerikaner zwang die portugiesische Elf früh dazu, viel in die Offensive zu investieren, was aber zunächst nicht so richtig funktionieren wollte. Und das nicht einmal deswegen, weil die kompakten Südamerikaner nur auf Zerstören aus gewesen wären. Im Gegenteil: Suárez und Cavani trugen immer wieder Angriffe vor, auch wenn sie vorerst nicht mehr richtig torgefährlich werden konnten.

Das arbeitsintensive Spiel Uruguays kostete allerdings viel Kraft. Als dann Pepe in der 55. Minute der Ausgleich tatsächlich gelang, drängte Portugal noch stärker. In diese Phase hinein fiel aber in der 62. Minute der zweite Treffer von Cavani. Portugal drängte bis zum Schluss, blieb aber glücklos.

Im zweiten Achtelfinale fand damit gleich der zweite Teil der Paris-Saint-Germain-Festspiele statt: Cavani, Paris-Stürmer aus Uruguay, erledigte mit seinen zwei Toren Portugal. Im Spiel davor hatte ja sein französischer Klubkollege Kylian Mbappé mit zwei Treffern zum Ausscheiden Argentiniens (3:4 gegen Frankreich) entscheidend beigetragen.