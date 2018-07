Frankreichs Jungstar Mbappe spendet seine WM-Prämien

Kylian Mbappe ist mit 19 bereits Großverdiener bei Paris St. Germain und hat Frankreich bei der WM in Russland ins Viertelfinale geführt. Nun zeigt der Teenager auch großes Herz: Er hat angekündigt, alle seine WM-Prämien an eine Organisation zu spenden, die Sportmaßnahmen für Kinder im Krankenhaus sowie die Betreuung von Behinderten in Schulen und Gemeinden bemüht. Mbappe unterstützt das Projekt bereits länger.

Dabei wird einiges zusammenkommen. 20.000 Euro soll jeder französische Nationalspieler pro WM-Einsatz erhalten, hinzu kommen weitere Prämien im Falle des Finaleinzugs oder Gewinn des WM-Titels. Angesichts eines Jahresgehalts von 18 Millionen Euro eine verschmerzbare Summe für Mbappe und dennoch eine schöne Geste.

(red)