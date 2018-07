0:2 zurück, 3:2 gewonnen: Belgien besiegt Japan

Rostow am Don. Diese Fußball-WM bietet weiterhin spannende Spiele. Nach dem frühen Aus für ehemalige Weltmeister wie Argentinien (1978, 1986), Spanien (2010), Deutschland (2014) oder Europameister Portugal (2016) stand auch Belgien bereits vor dem Aus. Japan führte mit 2:0 (70.), doch dann drehten die „Roten Teufel“ noch die Partie und siegten dank eines Kontertores in der 94. Minute mit 3:2. In der Runde der letzten 16 wartet am Freitag in Kasan nun Rekordweltmeister Brasilien.

Mit drei Siegen war Belgien durch die Gruppenphase gerauscht. Japan gelang der Aufstieg, weil es in der „Fair Play“-Wertung besser war. Im Achtelfinale spielten die Asiaten mutig, frech und flott. Mehr, als es Belgiens All-Star-Team aus der „Premier League“ lieb war. So sehr sich Hazard (Chelsea), Lukaku (ManU) oder De Bryune und Kompany (Man-City) auch bemühten, die Japaner machten die Räume dicht.

Sie attackierten früh, das hohe Pressing plagte. Hasebe und Yoshida störten den Spielaufbau indem sie Hazard und De Bruyne als Manndecker abschirmten. Belgien blieben anfangs nur lange Pässe, die nichts brachten außer Frust.

Der Lauf der "Blauen Samurai"

Wie qualitativ hochwertig Belgiens Kader aber ist, zeigte der Umstand, dass Trainer Roberto Martinez – er gewann 2013 mit Wigan (und Paul Scharner) den FA-Cup – im Vergleich zum letzten Gruppenspiel alle zehn Vorderleute von Torwart Thibaut Courtois ausgetauscht hatte. Aber, Tor wollte keines gelingen. Entweder war das Spiel zu kompliziert, Lukaku zu langsam, ein Japaner zu schnell oder die Schüsse von Witsel, Hazard etc. zu schwach.

Nach Wiederbeginn (0:0) erhöhte Japan das Tempo. Und die „Samurai“ bestätigten eine alte Fußball-Weisheit: Tore die man nicht schießt, kriegt man. Ein langer Pass, ein Konter – jetzt machte sich dieses simple Rezept bezahlt. Genki Haraguchi traf zum 1:0 (48.).

Dass Hazard im Gegenstoß nur die Stange traf (49.), passt in dieses Bild. Denn Japan setzte seinen Erfolgslauf fort: Shinji Kagawa (Dortmund) passte zu Takashi Inui. Er wurde nicht attackiert, nahm am Strafraum Maß und sein Weitschuss (52.) passte ins lange Eck. Courtois war machtlos, 0:2.

Als Vertonghen spektakulär das 1:2 (68.) gelang, witterte Belgien die Chance. Ein Sturmlauf begann, den Fellaini (ManU) nach einem Eckball (74.) zum 2:2-Ausgleich nützte. Lukaku (86.) vergab die vorzeitige Entscheidung, scheiterte mit seinem Kopfball. Belgien durfte aber jubeln, weil der letzte Konter in der 94. Spielminute saß. Courtois fing den harmlosen Eckball, der Ball wurde schnell abgespielt, Japan sah zu – und die letzte Aktion dieses Spiels von Chadli mit dem 3:2 abgeschlossen.

Nur noch Europäer und Südamerikaner

Erstmals seit 2006 sind die Teams aus Europa und Südamerika im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft wieder unter sich. Mexiko und Japan schieden am Montag beim Turnier in Russland als letzte Vertreter anderer Kontinente aus. Seitdem die K.o.-Runde ab dem Achtelfinale vor 32 Jahren wieder eingeführt wurde, gibt es zum vierten Mal ein rein europäisch-südamerikanisches Viertelfinale.

