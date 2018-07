Brasilien siegt und wieder diskutieren alle über Neymar

Keine Neymar-Show ohne Diskussionen. Brasiliens Superstar führte den Rekordweltmeister im Achtelfinale gegen Mexiko zum 2:0-Sieg, erzielte ein Tor selbst und bereitete das zweite von Firmino mustergültig vor. Für noch mehr Gesprächsstoff aber sorgte eine Szene in der 71. Minute: Miguel Layun trat dem bereits am Boden liegenden Neymar auf den Knöchel, dieser wand sich äußerst theatralischer Form für einige Zeit.

Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio griff den PSG-Superstar nach der Partie direkt an, sprach von "einer Schande". Neymar ließen die Angriffe gegen seine Person relativ gelassen. "In erster Linie ist es der Versuch, meine Glaubwürdigkeit zu zerstören. Ich gebe nicht viel auf Kritik, genauso wenig wie auf Lobhuldigungen", erklärte der 26-Jährige. Rückendeckung erhielt er von Teamchef Tite: "Ich habe gesehen, was passiert ist. Schaut euch das Video noch einmal an."

To all the idiots making memes & making fun of Neymar , He was already injured & Mexican player did this , it’s easy to judge but only he knew how he felt , after that he slowed down a bit because of pain . Y’all ignore the fact Brazil won bc of him & start trolling LMAO #BRAMEX pic.twitter.com/LHRTbQOFc9