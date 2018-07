Maradona würde Argentinien gratis trainieren

Das frühe Achtelfinal-Aus der Argentinier gegen Frankreich (3:4) liegt Diego Maradona schwer im Magen. "Die Leute glauben, dass ich glücklich bin, doch mein Herz ist schwer", sagte der 57-Jährige in Bezug auf seine geliebte Albiceleste während einer venezuelanischen TV-Show. Er würde die National-Auswahl gerne anstatt Jorge Sampaoli trainieren. "Ich würde es gratis machen", bot Maradona an. Sampaoli ist trotz der enttäuschenden Leistungen und offensichtlicher Zerwürfnisse mit Teil der Mannschaft noch im Amt.

Maradona erheiterte in Russland mit seinen Auftritten auf der Tribüne, die jedoch auch Fragen zu seiner physischen Konstitution aufbrachten. Zudem ist seine Trainerkarriere bislang nicht von Erfolg gekrönt: Der frühere Napoli-Star coachte Argentinien bereits bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, wo sein Team im Viertelfinale 0:4 gegen Deutschland verlor. Seitdem trainierte der Mann, der die "Gauchos" 1986 zum bisher letzten WM-Titel führte, einzig zwei Klubs in der Vereinigten Arabischen Emirate.

