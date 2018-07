Claudia Neumann über Hetze bei der WM: "Einfach grauenvoll"

Nach Tagen heftigster Beschimpfungen hat sich ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann nun erstmals zu den sexistischen Beleidigungen gegen sie geäußert. „Ich finde das einfach grauenvoll“, sagte die 54-Jährige der deutschen „Zeit“ im Interview. „Man kann den Menschen nur immer wieder zurufen: Geht länger zur Schule. Bildet euch weiter, erweitert euren Bewusstseinshorizont, dann lernt man auch, andere Haltungen zu tolerieren.“ Die Hetze gerade in sozialen Netzwerken sei „kein Claudia-Neumann-Problem, sondern ein gesellschaftliches Phänomen“.

Es gehe bei der Kritik nicht um sie als Person, "sondern darum, dass sich Frauen erdreisten, in exponierten Positionen im Fußball aufzutauchen", sagte Neumann. Das ZDF stellte wegen der Angriffe im Internet bereits Strafanzeige gegen zwei Nutzer, die sich Neumann in sozialen Medien gegenüber extrem abfällig geäußert, sie beleidigt und öffentlich zu Straftaten aufgefordert hatten.

Neumann ist die einzige Frau, die im deutschen Fernsehen Spiele der WM in Russland kommentiert - viele Anfeindungen waren frauenfeindlich. Auf einen sehr derben Kommentar bezogen sagt sie: „Vielleicht brauchen Männer ihre kleine Oase des Rückzugs, in der man sie Kind sein lässt.“ Und: „Gewissen Menschen scheint zumindest jegliche Form des Anstands abhandengekommen zu sein. Jedes Anderssein geht ihnen gegen den Strich“. Als Vorreiterin für Frauenrechte sieht sie sich übrigens nicht: „Ich bin keine Feministin und will mich nicht in eine solche Rolle drängen lassen."

(red.)