Wie das kleine Uruguay alle Grenzen sprengt

Montevideo/Wien. Fußballfans aus aller Welt haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass Uruguays Nationalmannschaft zu den besten auf diesem Planeten zählt. Siege der Celeste, der Himmelblauen, sie sind zur Selbstverständlichkeit geworden, dabei verfügen die Südamerikaner längst nicht über die Möglichkeiten anderer Nationen.

Mit 3,3 Millionen Einwohnern ist Uruguay nach Island (330.000) der WM-Teilnehmer mit den zweitwenigsten Einwohnern. Zum Vergleich: Allein in Berlin (3,6 Millionen) leben mehr Menschen. 200.000 registrierte Fußballspieler zählt das Land, es gibt rund 1000 eingetragene Fußballvereine. Der Hotspot ist Montevideo, gleich 14 der 16 Mannschaften der höchsten Spielklasse sind in der Hauptstadt angesiedelt. Da ist es naheliegend und sinnvoll, dass auch die Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), der 1900 gegründete nationale Fußballverband, seinen Sitz in Montevideo hat.

Fußball, ein Ausweg

Weil in Uruguay Fußballer nicht aus dem Boden sprießen, müssen die vergleichsweise wenigen früh und bestmöglich ausgebildet werden. Der Complejo Celeste, das nationale Trainingszentrum des AUF in Montevideo, ist sozusagen die Heimstatt für Talente. Auf Anraten des heutigen Teamchefs ?scar Tabárez wurde der Komplex um die Jahrtausendwende errichtet und 2002 in Betrieb genommen. Vier Naturrasen- und ein Kunstrasenplatz, mehr braucht es nicht, um künftigen und gegenwärtigen Weltklassespielern eine Heimat zu bieten.

Natürlich ist Fußball in Uruguay wie in den meisten anderen Ländern Lateinamerikas die Nummer-eins-Sportart, und natürlich bietet er die große Chance auf ein besseres Leben. Luis Suárez, eine feste Größe der Celeste, bewachte als Elfjähriger parkende Autos und verkaufte Telefonkarten, um sich die Busfahrten zum Training zu finanzieren. 20 Jahre später fährt Suárez nicht mehr Bus, beim FC Barcelona verdient er jährlich 18 Millionen Euro und ist Vorbild für Zigtausende Kinder und Jugendliche in Uruguay.

Doch Uruguay hat nicht nur Luis Suárez, es ist die Dichte an außergewöhnlichen Fußballern, die erstaunt: Da gibt es noch den kriegerischen Angreifer Edinson Cavani von Paris SG oder Atléticos unerschrockenen Abwehrchef Diego Godín, auch die Erinnerungen an den im März 2015 aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Stürmerstar Diego Forlán (WM-Torschützenkönig 2010) sind vielen noch präsent.

Uruguay hat über die Jahre hinweg aus der Not eine Tugend gemacht. „Wir sind ein kleines Land. Wir haben demografische Grenzen und können nie glauben, dass wir die Stärksten oder die Favoriten sind“, sagt Teamchef Tabárez, dessen Mannschaft trotz seiner Stars als Kollektiv besticht, durch unbändigen Willen und Ehrgeiz glänzt.

Ziehen Suárez, Godín und Co. das Trikot der Celeste über, dann „spüren wir den Stolz unserer Geschichte“, meint Cavani. Tatsächlich hat Uruguay eine lange und erfolgreiche Historie, 1930 und 1950 wurde man Weltmeister, 1924 und 1928 Olympiasieger.

Cavani droht im heutigen Viertelfinale gegen Frankreich aufgrund einer Wadenblessur auszufallen, die Folgen könnten verheerend sein. Seit der Weltmeisterschaft 2010 fehlten Cavani oder Suárez bei insgesamt vier Spielen, Uruguay blieb in allen vier erfolglos. „Wenn der eine fehlt, ist der andere verloren“, glaubt die Zeitung „El Observador“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2018)