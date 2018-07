Der Goldene Engel: Das Abenteuer des ersten WM-Pokals

Er misst 37 Zentimeter, ist über sechs Kilogramm schwer und besteht großteils aus 18-karätigem Gold. Seinen Sockel schmücken Malachitedelsteine, sein Glanz fesselt regelrecht. Das von Bildhauer Silvio Gazzaniga geschaffene Kunstwerk zweier triumphierender Fußballer, die eine Weltkugel halten, ist sozusagen der Heilige Gral der Fußballwelt. Diese Fifa-WM-Trophäe schmückt seit 1974 jeden Weltmeister, am heutigen Sonntag wird sie im Endspiel im Luschniki-Stadion zum zwölften Mal überreicht.



Es ist ein Privileg, diesen Pokal zu berühren. Staatsoberhäupter, Weltmeister und sicherlich auch einige prominente (Fifa-)Fans durften ihn halten, umarmen, küssen, in die Luft heben. Normalsterblichen bleibt, wenn die Trophäe einmal am Austragungsort aus einem geheimen Hotelzimmer geholt und aus ihrem Louis-Vuitton-Reisekoffer gehoben wird, nur der Anblick durch ein kugelsicheres Behältnis. Aber, auch der frischgebackene Weltmeister sieht dieses Original nur kurz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2018)