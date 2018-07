Bilanz: Die WM, ein ganz großes Theater

Natürlich, im ehrwürdigen Bolschoi-Theater, auf einer der berühmtesten Bühnen der Welt, intonierte Gianni Infantino an der Seite von Wladimir Putin den Schlachtruf der russischen Fußballfans. „Rossija, Rossija“ stimmte der Fifa-Präsident also lauthals an und bewies damit einmal mehr, welch kühler Taktiker und gewiefter Geschäftsmann er ist. Nichts anderes wollte Russland hören, keine andere Aussage hätte Putin mehr schmeicheln können. Infantino sah in Russland die „beste Weltmeisterschaft aller Zeiten“. Applaus, diese WM war wirklich ein großes Theater.

Hooligans, Sicherheit, Doping, Qualität der Sbornaja – vor dem Turnier gab es Skepsis zuhauf. Manch Unkenrufe gingen sogar so weit, dass Russland das Fußballfest mit mehr als einer Million ausländischer Fans gar nicht ausrichten könne – oder auch sollte. Doch wie schon in Sotschi 2014 lief alles reibungslos. „Wir sind froh, dass unsere Gäste mit eigenen Augen gesehen haben, dass ihre Mythen und Vorurteile zerbrochen sind“, erklärte Putin.

Neue Ära des Teamfußballs?

Doch wie bei den Winterspielen von 2014, über denen weiterhin Kosten (50 Milliarden Dollar) und Dopingskandal lasten, sehen kritische Experten nun die Gefahr, dass das propagierte Bild der offenen Gesellschaft in Russland nicht dauerhaft bestehen bleiben könnte. Aber war alles wirklich bloß Fassade? Das ist kaum vorstellbar.

Und auch das sportliche Vermächtnis des Turniers, bei dem der Titelverteidiger Deutschland entthront wurde, scheint vage. Der Videobeweis hat sich auf der größten Bühne bewährt und wird bleiben. Aber ist die große Zeit der Megastars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar endgültig vorbei – und eine neue Ära des Teamfußballs angebrochen?

„Vielleicht war das eine der seltsamsten Weltmeisterschaften“, sagte Kroatiens Teamchef Zlatko Dalić. „Der Fußball hat sich so sehr weiterentwickelt, dass jedes Team die richtige Defensivorganisation hat. Einzelne können nicht mehr alles lösen. Die WM war gerecht zu Teams, die als Gemeinschaft aufgetreten sind.“

„Alle wollen Fußball spielen“

Spielerisch konnte die WM nicht mit dem „Jogo Bonito“, dem „schönen Spiel“ von Brasilien 2014, mithalten. Zu abgeklärt verteidigen inzwischen fast alle Teams. Pragmatismus und Leidenschaft haben die fußballerische Hochkultur abgelöst. Die meisten Elfmeter der WM-Geschichte (27, sieben vergeben) und ein Rekord von Standardtoren (35 Prozent von 163 Treffern) sind Beweis dieses Trends. Weder Lionel Messi noch Cristiano Ronaldo konnten ihre Teams über das Achtelfinale hinaustragen, Neymar musste nach seinen Schauspieleinlagen Spott und Hohn ertragen.

Das Team der Gastgeber schaffte es als dauerlaufendes Kollektiv bis ins Viertelfinale. „Wir hoffen, dass in Russland eine neue Epoche beginnt“, sagte der früher in Innsbruck als Torhüter und Trainer engagierte Stanislaw Tschertschessow zu diesem Erfolg. „Alle wollen Fußball spielen.“

Thema Menschenrechte

Die Anstrengungen des Gastgebers für ein makelloses Bild waren beispiellos: Nach Schätzungen investierte Russland mehr als 14 Milliarden Dollar in die WM. Fast 100 Trainingsplätze wurden angelegt, sieben der zwölf Stadien wurden neu gebaut, die übrigen aufwendig renoviert. Doch ob viele der Glitzer-Arenen nach der WM ausverkauft sein werden, bleibt fraglich. Fast die Hälfte der Stadien sind Heimat von Zweitligisten.

Mit der Gastfreundschaft begeisterten die Russen über 700.000 ausländische Fans, die en gros aus Latein- und Südamerika, aber weniger aus Europa kamen. „Die Wahrnehmung von Russland im Ausland hat sich geändert“, sagt WM-Cheforganisator Alexej Sorokin. „Wir können Fußball spielen, wir können Events organisieren.“

Das Fazit von Menschenrechtlern fällt hingegen kaum euphorisch aus. „Die WM war sicherlich die beste WM für Ramsan Kadyrow (Tschetscheniens autoritärer Republikchef, Anm. d. Red.) und Wladimir Putin“, sagte Direktorin Minky Worden von der Organisation Human Rights Watch der Nachrichtenagentur AP. „Aber sicher nicht für die Menschenrechte.“ Dieses Thema bleibt dem Fußball durch die WM in Katar 2022 weiterhin erhalten. (red/fin)