Bestes Tour-Ergebnis: Golfer Schwab Vierter bei Indian Open

Der Steirer schaffte in Neu-Delhi eine Schlussrunde von 70 bzw. zwei unter Par und teilte sich Rang vier mit dem Spanier Pablo Larrazabal.

Den Sieg im Stechen sicherte sich Matt Wallace am ersten Extra-Loch, dem Loch 18. Der 27-Jährige spielte ein Birdie, Andrew Johnston nur Par. Für seinen zweiten Erfolg auf der Tour kassierte Wallace ein Preisgeld von gut 235.000 Euro. Schwab wurde für seine Leistung mit exakt 65.281 Euro belohnt.

"Der Start in die heutige Runde war ein wenig wackelig, aber ich kam dann Mitte der ersten neun Löcher immer besser in meinen Spielrhythmus", sagte Schwab. "Ich brachte meine Bälle auch immer näher an die Fahnen und es fielen einige wichtige Putts. Auf den 'back nine' war es solide, ich fühlte mich gut, aber konnte nicht wirklich genügend pushen, um ganz nach vorne zu kommen. Trotzdem war es eine sehr tolle Woche für mich."

Der Steirer war lange Zeit auf Position fünf gelegen, sicherte sich mit einem Birdie auf dem letzten Loch aber noch die Rangverbesserung. Birdies hatte er auch auf den Löchern sieben, zehn und elf geschafft. Dem standen Bogeys auf Loch drei und 13 gegenüber. Vierter war Schwab auch nach Runde drei gewesen. Nach den ersten beiden Runden war er hingegen nicht in den Top 20 gelegen. Mit seinem Ergebnis machte Schwab einen guten Schritt zur Absicherung der European-Tour-Card 2019.

(APA)