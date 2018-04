Golf: Der Ärger mit den Putts

Augusta/Wien. Bernd Wiesberger hatte beim prestigeträchtigen Masters in Augusta sein bestes Major-Resultat, gar die erste Top-Ten-Platzierung, in Reichweite, mit einer Par-Runde am Schlusstag fiel er jedoch vom 15. noch auf den 24. Rang zurück. Damit blieb seine persönliche Bestmarke (15. Platz PGA Championship 2014) ebenso wie die österreichische von Markus Brier (Zwölfter bei den British Open 2007) unangetastet. „Ich habe so viel besser gespielt, als es mein Score zeigt“, resümierte der Burgenländer auf seiner Facebook-Seite. „Trotzdem war es auch heuer wieder genial, bei diesem Turnier dabei sein zu können.“

Zum vierten Mal schlug Wiesberger im Augusta National Golf Club ab. Traf der 32-Jährige vom Tee und mit den Eisen sehr gut, ließen die vergebenen Putt-Chancen den Frust wachsen. Nach einem Bogey auf dem zwölften Loch im berühmten Amen Corner warf er aus Ärger darüber einen Ball ins Wasser – und legte auf der 13. Bahn mit einem Birdie, dem insgesamt dritten, nach. „Mein langes Spiel hat gut funktioniert, und ich habe mir viele Chancen erarbeitet. Allerdings wäre unterm Strich viel mehr möglich gewesen“, meinte er. Österreichs Topgolfer durfte sich mit 76.507 Euro Preisgeld trösten, in der Weltrangliste verpasste er trotz zweier gut gemachter Plätze als 55. die Rückkehr in die Top 50.

Reed besteht Mentaltest

In das grüne Jackett schlüpfte der US-Amerikaner Patrick Reed, der über seinen ersten Majorsieg jubeln durfte. Der 27-Jährige musste dafür auf dem letzten Loch einen Par-Putt treffen und behauptete mit dem Gesamtscore von 273 Schlägen (–15) die Führung gegen die stark aufspielenden Verfolger Rickie Fowler (274) und Jordan Spieth (275). „Immer wenn man als Kind an das Masters gedacht hast, dann dachte man an diesen Putt. Das war der härteste Mentaltest, den es im Golf geben kann“, meinte Reed, der aufgrund seiner Ryder-Cup-Leistungen den Spitznamen „Captain America“ trägt.

Tiger Woods landete bei seiner Rückkehr in Augusta auf dem geteilten 32. Platz. „Ich habe es vermisst, hier zu spielen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2018)