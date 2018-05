Golf: Die Uhren in Atzenbrugg sind gestellt

Wien. Der Countdown zu Österreichs Golf-Highlight läuft, am 7. Juni erfolgt in Atzenbrugg der Abschlag zum Shot Clock Masters. Erstmals auf der European Tour müssen die Profis auf jedem der 18 Löcher ein Zeitlimit von 40 bzw. 50 Sekunden pro Schlag einhalten, das schnellere Spiel soll die Attraktivität des Sports erhöhen. „Die Herausforderung ist groß, wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse“, erklärt Ali Al-Khaffaf, Geschäftsführer der veranstaltenden Golf Open Event GmbH. Die Technik sei bereit.

Neben dem Spanier Miguel Ángel Jiménez, der zuletzt ein Senioren-Major gewonnen hat und Stammgast in Atzenbrugg ist, findet sich mit Lee Westwood (ENG) ein weiterer prominenter Name derzeit auf der Entry List. Wenig erfreulich ist hingegen die Handgelenksverletzung von Lokalmatador Bernd Wiesberger. „Das ist natürlich sehr schade“, so Al-Khaffaf, verweist aber auf andere ÖGV-Profis wie Matthias Schwab oder Sepp Straka. „Wichtig wird sein, dass ein Österreicher vorn mitspielt, das wollen die Zuschauer sehen.“

Heute können Interessierte Golf in unkonventionellem Rahmen erleben. 72 Teilnehmer, darunter Prominente wie Rainer Schönfelder, spielen 18 Löcher zwischen den Sehenswürdigkeiten der Wiener Innenstadt. (swi)

