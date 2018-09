Wer das Phänomen Tiger Woods verstehen will, kann das an der Ostküste Floridas versuchen. Hier lebt der Superstar, hier trainiert er. Hier mischt er sich unter die Leute, hier fanden seine schlimmsten Fehltritte statt. Ob am noblen Ponte Vedra Beach bei Jacksonville, wo Woods im Mai ein Turnier spielte; im Hafen von St. Augustine, wo er ab und an seine 20-Millionen-Dollar-Jacht andockt; oder in Palm Beach County, wo er lebt und ein Restaurant eröffnet hat. Fast jeder hat hier eine Geschichte über Tiger Woods zu erzählen. Und fast jeder – Sexskandale hin, Medikamentensucht her – himmelt den wohl besten Golfer aller Zeiten an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)