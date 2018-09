Spiel der Ehre um den Cup eines Saatguthändlers

Paris. „Allez, allez, allez!“ Es wird laut beim Ryder Cup. Sehr laut sogar. Der Schlachtruf, steht noch in riesigen Lettern auf dem blauen Transparent der gigantischen Tribüne im Le Golf National nahe Paris. Doch heute Früh werden über 7000 Golffans den Profis aus Europa und den USA einen ohrenbetäubenden Empfang beim größten Golfevent der Welt, dem Ryder Cup, bereiten. 270.000 Zuschauer werden bei dem Turnier erwartet.

Auch Tiger Woods freut sich auf den Start des 42. Kontinentalvergleichs der jeweils zwölf stärksten Spieler aus den USA und Europa. Großen Lärm ist der 42-Jährige ja gewohnt. Erst am vergangenen Sonntag versetzte Woods mit seinem 80. Sieg auf der PGA-Tour in Atlanta die Fans in Ekstase. „Ich denke, diese Woche wird die Dezibelzahl aber hier noch höher sein.“

Ryder Cup, das ist Emotion pur – für Zuschauer und Spieler. Es gibt kein Preisgeld, es geht allein um die Ehre. Woods und seine Teamkollegen sind Titelverteidiger und in der Favoritenrolle. Vor zwei Jahren siegten sie im Hazeltine National Golf Club in Chaska, Bundesstaat Minnesota, klar mit 17:11.

Im Einzel, gemischt als Team

Der Saatguthändler Samuel Ryder war Namensgeber und Stifter des Pokals, um den 1927 in Worcester, USA, erstmals gespielt wurde. Bis 1971 stellten nur die USA und Großbritannien die Teams, erst seit 1979 steht Resteuropa mit am Abschlag. Dem Titelverteidiger reicht bei 28 Punkten, die an drei Tagen (16 bei den Vierern, zwölf bei den Einzeln) vergeben werden, ein Remis zum Sieg. Der Herausforderer muss mindestens 14,5:13,5 spielen.

Bei je vier Fourball- und Foursomes-Matches am Freitag sowie Samstag treten jeweils zwei Spieler im Team gegeneinander an. Im Fourball spielt jeder seinen eigenen Ball bis ins Loch. Im Klassischen Vierer wechseln sich die Teamspieler ab, spielen einen Ball gemeinsam ins Loch. In zwölf Einzeln (Sonntag) gibt jeder Lochgewinn einen Punkt.

In der Weltrangliste sind die Spieler von Kapitän Jim Furyk im Durchschnitt besser positioniert, und auch bei den vier wichtigen Majors sind die Amerikaner heuer fast immer vorn gelegen. Patrick Reed gewann dasMasters in Augusta, Brooks Koepkatriumphierte beim USOpen und bei der PGA Championship. Nur beim British Open siegte Francesco Molinari (ITA). Und: Seit 25 Jahren gewann keine US-Auswahl mehr auf europäischem Boden.

Europa-Kapitän Thomas Björn wähnt sein Team in der Rolle des Underdogs. „Sind wir Außenseiter? Wahrscheinlich.“ Der Däne, der mit Thorbjørn Olesen, Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood und Alex Norén fünf Neulinge ins Team geholt hatte, grinste. Der Heimvorteil ist nicht zu verachten. Rory McIlroy, Justin Rose und Co. kennen den schweren Par-71-Platz von der European Tour. Für die meisten US-Stars ist der Albatros Course Neuland. (fin)

