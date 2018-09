Ryder Cup: Europa gewinnt vorzeitig

Die mit einem 10:6-Vorsprung in den Schlusstag gegangenen Gastgeber holten am Sonntag vor 51.000 Zuschauern in den Schlusseinzeln vorzeitig die 14,5 Punkte, die zum Sieg gegen Titelverteidiger USA genügen. Den Siegpunkt holte der Italiener Francesco Molinari. Die Amerikaner haben damit seit 1993 auswärts nicht gewonnen.

(APA)