Genuss in Knickerbockern

Zugegeben, derzeit denken viele wohl ehr ans Skifahren als an Golf. Auch Giunto Schalkenberg weilt den Winter über in Kitzbühel, wo er wahlweise seine Holzskier anschnallt, oder auch die Carver, die zumindest so ausschauen, als wären sie alt. Beim Golf würde ihm das freilich nie einfallen: Replikas sind beim Hickory-Golf verpönt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2019)