Premiere auf "heiligem" Grün: Eine Österreicherin in Augusta

Es ist eine Zeitenwende, die am Mittwoch in Augusta eingeläutet wird. Die Kleinstadt im US-Bundesstaat Georgia gilt als Mekka des Golfsports, der Platz des Augusta National Golf Club ist berühmt für seine Blütenpracht entlang der 18Bahnen, gefürchtet ob seiner Tücken, allen voran Amen Corner mit den Löchern elf bis 13, und einzigartig mit seinem Verhaltenskodex für die Turnierwoche: Smartphones sind nach wie vor genauso wie Laufen strikt untersagt. Seit 1934 wird hier das Masters, das erste Major-Turnier des Jahres, ausgetragen und lockt neben den auserwählten 72 Golfern Tausende Besucher sowie Millionen TV-Zuseher an. Das Herausragende in diesem Jahr aber steckt im Vorprogramm, denn diese Woche öffnet das elitäre Klubhaus erstmals Tore und Platz für einen Wettkampf von Spielerinnen.



72 Amateurgolferinnen wird die Ehre beim ersten Augusta National Women's Amateur zuteil, mittendrin eine junge Österreicherin: Emma Spitz, 18, hat sich als Nummer 21 der Welt qualifiziert - auch wenn sie auf der Homepage der Veranstaltung zwischenzeitlich fälschlicherweise als Australierin geführt wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)