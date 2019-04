Tiger Woods holt nach elf Jahren 15. Major-Titel

Tiger Woods ist beim Masters in Augusta ein triumphales Comeback gelungen. Elf Jahre nach seinem bisher letzten Major-Erfolg holte der US-Golfstar am Sonntag seinen 15. Titel bei den vier größten Turnieren. An der Magnolia Lane, wo 1997 die große Karriere mit einem Sieg beginnen hatte, feierte der 43-Jährige seinen fünften Sieg beim Masters mit einem Schlag Vorsprung auf drei Landsleute.

Nach sechs Birdies und vier Bogeys und 70 Schlägen am Schlusstag auf dem schwierigen Par-72-Kurs schloss Woods das 11-Millionen-Dollar-Turnier mit 13 unter Par ab. Er frühere Weltranglisten-Erste, der seit seinem bisher letzten Major-Sieg bei den US Open 2008 mit persönlichen und gesundheitlichen Problemen (Rückenoperationen) zu kämpfen gehabt hatte, startete in Augusta mit einer 70er-Runde, brachte sich mit 68 und 67 zurück ins Rennen und durfte nach der vierten Runde jubeln.

Mit Tränen in den Augen absolvierte Woods die mit zwei Schlägen Vorsprung in Angriff genommene letzte Spielbahn und ließ sich zum fünften Mal in das "Green Jacket" einkleiden, den traditionellen Siegespreis neben dem 1,9-Millionen-Dollar-Scheck für den Erfolg 2019. Dustin Johnson, Xander Schauffele und Brooks Koepka landeten ex aequo mit je zwölf unter Par an zweiter Stelle.

(APA/DPA)