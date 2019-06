Bernd Wiesberger: Mit starkem Schwung zu neuen Zielen

Wien. Ein Österreich-Besuch im Juni führte Bernd Wiesberger in den letzten Jahren traditionell nach Atzenbrugg. Selbst im Vorjahr schaute er verletzt beim Heimturnier vorbei, in diesem Jahr aber fehlt die rot-weiß-rote Station erstmals seit 2005 wieder im Kalender der European Tour. „Das ist sehr schade, denn die Shot Clock ist sehr gut angekommen, es gab viel Lob“, erinnert sich der Burgenländer. Bei der Premiere übernahm die Tour die Kosten, die Sponsorsuche der Veranstalter dauert seither an. Der Lokalmatador gibt sich zuversichtlich, dass das für 2020 angepeilte Comeback gelingt. „Ich glaube, dass die Golf-Community in Österreich groß genug ist.“

Wiesberger selbst hat mit seinen Erfolgen hierzulande beste Werbung für den Golfsport geleistet und sich in der erweiterten Weltspitze etabliert, bis ihn Anfang Mai 2018 ein Sehnenriss im Handgelenk stoppte. „Es war ein langer, harter Weg“, resümiert der 33-Jährige am Dienstag bei einem Sponsortermin in Wien. Der Turniersieg in Dänemark ein Jahr nach der Verletzung, sein insgesamt fünfter auf der European Tour, bestätigte ihn auf dem Weg zurück. „Die Ergebnisse bahnen sich wieder dorthin, wo ich hin will.“

Dem Major-Comeback bei den US Open ließ Österreichs Nummer eins am Wochenende einen 16. Rang bei den BMW Open in München folgen, im Finale spielte er die beste Runde des Tages. „Es macht so viel Spaß, die Schläge sind gut“, sagt er mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Durch den verletzungsbedingten Rückfall in der Weltrangliste auf Platz 133 muss sich der Burgenländer im Gegensatz zu früheren Jahren auch für die 148. Open in Nordirland (ab 18. Juli), das älteste der vier Majors, erst qualifizieren. Bei den hoch dotierten Irish (ab 4. Juli) und Scottish Open (ab 11. Juli) liegen noch je drei Startplätze für Spieler in den Top Ten bereit.

Die operierte Hand bereitet Wiesberger keinerlei Probleme, allgemein fühlt er sich sogar fitter als vor der langen Zwangspause. „Vor der Verletzung war ich physisch ein bisschen hinten nach, deshalb wollte ich die Zeit nutzen, um stärker zurückzukommen.“ Er nahm Adaptionen in der Trainingssteuerung vor und kehrte im November mit einem neuen Caddie zurück auf die Tour. Für den Engländer Jamie Lane sprach vor allem seine langjährige Turniererfahrung. „Er hat mich gekannt und gewusst, was für ein Spielertyp ich bin“, erklärt der Oberwarter seine Wahl. Die Zusammenarbeit verlaufe gut. „Wir haben eine sehr gute persönliche Ebene, das Gefühl auf dem Platz ist gut.“ Und das soll es in den kommenden Wochen auch bleiben. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2019)