Golf: Wiesberger feiert größten Karriereerfolg

Wiesberger schaffte trotz seiner mit 69 schlechtesten Runde den Sprung ins Stechen und setzte sich dort gegen den auf der Schlussrunde groß aufspielenden Franzosen Benjamin Hebert durch.

Die Entscheidung fiel erst am dritten Extraloch. Mit 1,034 Millionen Euro sicherte sich der Weltranglisten-83. den größten Siegerscheck seiner bisherigen Karriere. Für seine zuvor wertvollsten Erfolge bei den Open de France 2015 sowie beim Made in Denmark in Farsö 2019 hatte er mit je 500.000 Euro nur halb so viel Geld bekommen.

North Berwick war Wiesbergers zweiter Turniersieg in der laufenden Saison. Zuletzt hatte er bei den Irish Open mit Rang zwei nur knapp einen weiteren Sieg verpasst. Wiesberger hatte das Feld seit der 2. Runde angeführt, Hebert auf der letzten Runde gleich sieben Schläge gutgemacht. Beide schlossen mit 22 unter Par ab. Dritter wurde der Franzose Romain Langasque.

