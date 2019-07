British Open: Wiesberger schafft mit Par-Runde sicher den Cut

Bernd Wiesberger hat am Freitag auf der zweiten Runde der British Open in Royal Portrush dank eines späten Birdies eine Par-Runde in seine Score-Karte eintragen dürfen. Damit hielt der Gewinner der Scottish Open bei insgesamt 141 Schlägen (70/71), büßte einige Plätze ein, schaffte aber sicher den Cut. J.B. Holmes (USA) und der Ire Shane Lowry führten mit je 134 Schlägen.

Superstar Tiger Woods war hingegen unter jenen Spielern, die die Qualifikation für das Wochenende verpassten. Nach desaströsem Auftakt mit sieben Schlägen über Par (78) steigerte sich der US-Amerikaner am Freitag. Der 15-fache Major-Gewinner, der heuer im Masters triumphiert hatte, schaffte eine 70er-Runde, bei insgesamt 148 Schlägen fehlten ihm aber fünf auf das Weiterkommen.

(APA)