Golf: Die hohe Kunst des letzten Schlags

Reno/Memphis. Sepp Straka hat mit Platz zwölf bei der Barracuda Championship in Reno einen weiteren Meilenstein gesetzt. Als aktuell 110. der Jahresrangliste kann der gebürtige Wiener praktisch nicht mehr aus den Top-125 fallen, die ihre Spielberechtigung für die US-PGA-Tour 2020 sicher haben – und wäre damit in seiner Rookie-Golfer als erster Österreicher für die Fedex-Finals qualifiziert.

Das traditionelle, dreiteilige und mit 70 Millionen Dollar dotierte Saisonfinale dieser Profitour beginnt am 8. August mit dem Northern Trust (9,25 Mio. Dollar) in Jersey City. Davor steht diese Woche nur noch die Wyndham Championship in Greensboro als letztes Turnier der regulären PGA-Saison auf dem Programm. Auch dort steht Straka am Abschlag.

Sehr viel Preisgeld

Beim hoch dotierten Fedex-Finale wird das Feld von Turnier zu Turnier reduziert. Em Ende kämpfen nur noch 30 Spieler bei der Tour Championship (ab 22. August in Atlanta) um den Jackpot, den Sieger erwarten 15 Mio. Dollar.

Straka spielte bei der Schlussrunde in Reno vor allem die letzten neun Löcher großartig und kassierte am Ende neben 80.500 Dollar Preisgeld auch 35 Punkte für die Fedex-Cup-Wertung. In der Weltrangliste stieß Straka auf Platz 189 und damit erstmals in die Top-200 vor. Mit Bernd Wiesberger (42.), Straka (189.) und Matthias Schwab (231.) hat Österreich erstmals in der Golfgeschichte gleichzeitig drei Profis in diesen Weltranglistensphären.

Sieg der Nummer eins

Das in einem adaptierten Stableford-System (spezielle Zählweise) gespielte PGA-Turnier in Nevada ging im Schatten des WGC-Events in Memphis über die Bühne. Im TPC Southwind setzte sich am Ende der Weltranglistenerste, Brooks Koepka, mit 16 unter Par und drei Schlägen Vorsprung durch. Der US-Amerikaner, 29, führt nach seinem siebenten Erfolg bei der US-Tour auch die Fedex-Wertung an. Für den vierfachen Major-Gewinner war es der erste Erfolg bei einem Turnier der World Golf Championships (WGC).

Bernd Wiesberger wäre nach seinen zwei Turniersiegen bei der European Tour ebenfalls für dieses US-Topevent qualifiziert gewesen, hat aber verzichtet. Schwab und der Burgenländer schlagen wegen der europäischen „Sommerpause“ erst wieder beim Czech Masters ab 15. August bei der European Tour in Prag ab. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.07.2019)