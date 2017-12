Turnen: 60 Jahre Haft für Ex-US-Teamarzt wegen Kinderpornos

Der frühere Mannschaftsarzt der US-Turnerinnen, Larry Nassar, ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu 60 Jahren Haft verurteilt worden. Es habe sich gezeigt, dass der 54-Jährige "niemals im Kontakt mit Kindern hätte sein dürfen," sagte Richterin Janet Neff am Donnerstag in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan, wie die Lokalzeitung "Lansing State Journal" berichtete.

Nassar hatte sich in dem Verfahren schuldig bekannt. Die Ermittler hatten auf seinen Computern mehr als 37.000 Fotos und Videos kinderpornografischen Inhalts gefunden. Nassar ist zudem noch in zwei anderen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt. Das Strafmaß in diesen beiden Verfahren, das dann zu der jetzt verhängten 60-jährigen Haftstrafe noch hinzukommt, soll im Jänner verkündet werden.

Nassar hat auch den Missbrauch eingestanden. Er war fast 30 Jahre lang der Arzt der US-Turnerinnen. In dieser Zeit soll er zahlreiche Sportlerinnen im Alter von unter 15 Jahren missbraucht haben. Gegenüber den Mädchen hatte er seine sexuellen Handlungen als Teil seiner Untersuchung oder Behandlung dargestellt.

Der Skandal um Nassar hat den Turnsport in den USA tief erschüttert. Verbandschef Steve Penny musste im März zurücktreten. Ihm war vorgeworfen worden, die Behörden zu spät über die Missbrauchsvorwürfe gegen Nassar informiert zu haben. Der Turnerverband änderte mittlerweile seinen Verhaltenskodex im Umgang mit sexuellem Missbrauch: Jeder Verdachtsfall muss nun gemeldet werden.

