Boxen: Weltmeisterin Wesner kehrt in Ring zurück

Boxweltmeisterin Nicole Wesner tritt am 9. Dezember im Wiener Admiral Dome gegen die Georgierin Lela Terashvili in den Ring. Nach einem Routine-Eingriff am Knie, bei dem ein kleiner Meniskusriss genäht wurde, musste sie zuletzt sechs Wochen pausieren. "Seit ich boxe, hatte ich noch nie so einen langen Zeitraum, in dem ich nicht trainieren konnte", gestand sie.

Nun hat Wesner sich mit hartem Training wieder in alte Form gebracht. Mit einem Kampf über sechs Runden möchte sie nun das Jahr erfolgreich abschließen. Ihre Gegnerin kommt mit einer Bilanz von zehn Siegen in 19 Kämpfen nach Wien, das Duell wird in der Superleichtgewichtsklasse ausgetragen. "Sie ist größer und schwerer als ich. In der Gewichtsklasse habe ich noch nie einen Profibox-Kampf bestritten und werde daher eine neue Erfahrung sammeln", sagte Wesner.

(red)