Missbrauchsvorwurf: Schläge in der Südstadt?

Sie sahen es als eine Art Einstiegsgeschenk. Um zirka drei Uhr in der Nacht schlichen ältere Schüler im Leistungssportzentrum Südstadt rund um die Jahrtausendwende zu den Neuankömmlingen, suchten einen aus, hielten ihn fest und schlugen mit Gürteln auf ihn ein. Das berichtet ein Absolvent im Gespräch mit der „Presse“. Er war von 2000 bis 2004 dort im Internat.



In Österreichs größtem Schul- und Sportzentrum im Süden Wiens werden Schwimmen, Leichtathletik, Fechten, Tennis, Judo, Radsport und Frauenhandball trainiert. Es brachte Stars sonder Zahl hervor.



Im Gegensatz zu anderen Sportinternaten war in der Südstadt der Initiationsritus willkürlicher, „nicht jeder kam dran, und bei manchen wurde fester zugeschlagen und bei anderen – die eher beliebter waren – weniger fest“, erzählt der heute über 30-Jährige. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, die Redaktion kennt ihn jedoch. Auch wurden die Betroffenen in seiner Erinnerung nur einmal geschlagen – eben als Willkommensgeschenk.