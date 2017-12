Schwimm-EM: Reitshammer bricht Rogan-Rekord

Der 23-jährige Tiroler landete am Samstagabend im Semifinale in 52,56 Sekunden auf Platz fünf und unterbot damit den mehr als acht Jahre alten österreichischen Rekord von Markus Rogan (52,77) um 0,21 Sekunden. Reitshammer hatte die Rogan-Marke am Vormittag im Vorlauf egalisiert. Das Finale findet am Sonntag um 17.34 Uhr statt.

Caroline Pilhatsch ist mit einer Topleistung ins Finale über 50 m Rücken eingezogen. Die 18-jährige Steirerin pulverisierte in 26,72 Sekunden den acht Jahre alten OSV-Rekord von Fabienne Nadarajah, die am 12. Dezember 2009 in Istanbul in 27,10 angeschlagen hatte. Damit schaffte Pilhatsch als Achte den Sprung in den Endlauf am Sonntag (ab 18.16).

