Dart-WM: Maßarbeit mit Pfeil und Scheibe

Alle Jahre wieder verwandelt sich der Alexandra Palace im Norden Londons rund um Weihnachten in ein Tollhaus. Dann schlüpfen Erwachsene in die ulkigsten Kostüme und grölen lautstark im Chor; manch einer wähnt sich wohl am Ballermann, der kräftige Bierkonsum und die hohen Temperaturen in der Halle bestärken diesen Eindruck sogar. Die Dart-Weltmeisterschaft im „Ally Pally“ hat sich längst über die Grenzen Großbritanniens hinaus den Ruf einer gewaltigen Party erworben, Tickets für die zweieinhalbwöchigen Veranstaltung waren auch 2017 innerhalb kürzester Zeit verkauft.

("Die Presse", Printausgabe 21.12.2017)