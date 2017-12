Handball: Der EM-Countdown läuft

Die acht Spieler aus der Handball Liga Austria (HLA) sowie die Legionäre Thomas Bauer, Janko Bozovic und Kristian Pilipovic werden zwei Trainingseinheiten pro Tag absolvieren. Für die Deutschland-Legionäre Alexander Hermann (HSG Wetzlar), Robert Weber (SC Magdeburg), Nikola Bilyk (THW Kiel), Tobias Wagner (HBW Balingen-Weilstetten), Christoph Neuhold (ASV Hamm-Westfahlen) und Romas Kirveliavicius (HSC Coburg) steht am Dienstag bzw. Mittwoch noch die letzte Meisterschaftsrunde vor der EM-Pause auf dem Programm. Ab nächstem Dienstag (2. Jänner) bereitet sich auch dieses Sextett mit dem restlichen Nationalteam auf die EM vor.

Für den Freitag und Sonntag nächster Woche (5. bis 7. Dezember) wurden Testspiele in der Südstadt bzw. in Brünn gegen Tschechien vereinbart. Am 10. Jänner erfolgt die Anreise an den Spielort Porec.

(APA)