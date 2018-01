Handball: Der Wurf zurück ins Rampenlicht

Wien. Zum fünften Mal innerhalb von acht Jahren nimmt Österreichs Handball-Nationalteam der Männer 2018 an einem Großereignis teil. Bei der am Freitag mit dem Spiel gegen Weißrussland (18.15 Uhr, live in ORF Sport Plus) beginnenden Europameisterschaft in Kroatien steht die Mannschaft von Teamchef Patrekur Johannesson erstmals seit der WM 2015 wieder im internationalen Rampenlicht, Dienstagnachmittag erfolgte im Haus des Sports in Wien die offizielle Verabschiedung durch Sportminister Heinz-Christian Strache. Dass Spiel gegen die Weißrussen gilt für Österreich als Schlüsselspiel, es wird wie die weiteren Vorrundenpartien gegen Frankreich (14. Jänner) und Norwegen (16. Jänner) in Porec ausgetragen. Die Top 3 dieser Vierergruppe steigen in die Hauptrunde auf, spielen in Zagreb um den weiteren Verbleib im Turnier.

Gegen Weltmeister Frankreich und Vizeweltmeister Norwegen stehen die Chancen auf einen Sieg freilich schlechter als gegen Weißrussland, dementsprechend kurios mutet der Spielplan auch an. Torhüter Thomas Bauer formulierte die Ausgangslage wie folgt: „Wir fahren nach Porec, steigen aus dem Bus aus, beziehen unser Hotel. Und am Freitag haben wir unser Finalspiel gegen Weißrussland.“ Dass die volle Aufmerksamkeit dem Auftaktspiel gilt, zeigt auch die Tatsache, dass Bauer noch gar nicht wusste, ob im zweiten Vorrundenspiel Frankreich oder Norwegen der Gegner ist.

Jugend forscht

Die Endrunde im handballverrückten Kroatien wird zu einem echten Härtetest für Österreichs junge Mannschaft. Zahlen belegen die geringe, womöglich mangelnde Routine dieser Auswahl: Der aktuelle Kader bringt es zusammen auf 771 Länderspiele und 1517 Tore. Nach der WM 2015 in Katar waren es noch 1440 Länderspiele und 3235 Tore. Dass der erst 21-Jährige Nikola Bilyk auf die viertmeisten Länderspieleinsätze (44) im Kader verweisen kann, ist vielsagend. Bilyk, in Deutschland rasch zu einer tragenden Säule im Spiel des THW Kiel gereift, ist auch einer von Österreich großen Hoffnungsträgern in Kroatien. Gemeinsam mit den Routiniers Robert Weber (32), Janko Bozovic (32), Thomas Bauer (31) und Kapitän Alexander Hermann (26) soll er die unerfahrene, aber zweifelsfrei talentierte Truppe führen. Weber ist überzeugt: „Wir haben einen sehr guten Mix.“

Das Gerüst der Mannschaft, daran hat sich nichts geändert, bilden weiterhin Legionäre. In Deutschland oder Frankreich wird gewiss besserer Handball gespielt, sind die Akteure Woche für Woche auf Top-Niveau gefordert. Gleich acht der 17 Spieler des EM-Kaders sind 23 Jahre oder jünger, elf Akteure haben keinerlei Erfahrung bei Großereignissen. Architekt dieser erneuten Qualifikation ist der Isländer Patrekur Johannesson. Der 45-Jährige, einst selbst ein erfolgreicher Handballer, leitet seit November 2011 als Teamchef die Geschicke und hat es geschafft, nach dem radikalen personellen Umbruch 2015 erneut eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Patrick Fölser, Roland Schlinger, Max Wagesreiter, Vitas ?iūra, allen voran aber Regisseur Viktor Szilagyi hatten das ÖHB-Team lange Zeit geprägt, „dieser Kern war schon sehr lange zusammen“, erinnert sich Johannesson, der als akribischer Arbeiter und Motivationskünstler gilt.

600 Fans fahren nach Porec

Mit einem kleinen Land wie Österreich die Qualifikation für eine EM oder WM zu schaffen, sei „keine Selbstverständlichkeit“, immerhin haben es große Handball-Nationen wie Polen oder Russland diesmal nicht nach Kroatien geschafft. In Porec gelte es nun Grenzen auszuloten, Erfahrungen zu sammeln, schnellstmöglich zu lernen. Johannesson ist kein Freund davon, sich selbst Limits zu setzen. Er respektiert jeden Gegner, schwört seine Spieler aber auch darauf ein, sich zu jedem Zeitpunkt der eigenen Stärken zu besinnen. An einem außergewöhnlich guten Tag sei jede Mannschaft auf der Welt zu schlagen, ist Johannesson überzeugt. „Ich glaube immer groß“, bekräftigt Johannesson, dessen Vertrag bis zur Heim-EM 2020 läuft.

In Porec kann sich Österreichs junges Teams jedenfalls der Unterstützung eines großen rot-weiß-roten Fanblocks sicher sein. Gegen Weißrussland werden über 600 heimische Fans in der Halle erwartet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2018)