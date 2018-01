Skifliegen: Der Lockruf aus Bad Mitterndorf

Bad Mitterndorf. Skifliegen ist etwas Besonderes. Speed, Weiten, Höhen – es verleiht dem Schanzentisch den letzten Schuss Adrenalin. Dieses Spektakel erlebt man auch in Bad Mitterndorf, der Absprung vom Kulm wartet. Das aktuelle Event erhält ab Freitag gehörig Aufwertung, der fünfmalige Vierschanzentournee-Sieger Janne Ahonen gibt sein Comeback.

Es ist schlecht bestellt um Finnlands Springerei, auch dem Steirer Andreas Mitter war es seit 2016 nicht gelungen, eine Trendwende einzuleiten. Also muss es Ahonen, 40, richten – er wird als einziger Finne an den Start gehen. Die anderen bestreiten quasi ein Abwechslungsprogramm, Ville Larinto, Andreas Alamommo und Lauri Asikainen reisen zum Continental Cup in Bischofshofen an. Dass Ahonen, Sieger von 36 Weltcupspringen, Finnland allerdings nicht mehr retten wird, ist kein Geheimnis.

Wer fliegt am weitesten?

Auf dem Kulm – den Schanzenrekord hält mit 244 Metern der Slowene Peter Prevc – wollen auch Österreichs Adler zu neuen Höhen abheben. Bei der Tournee hatte es erstmals seit 2005/06 keinen einzigen Podestplatz gegeben, seit gar 40 Jahren schaffte es kein Österreicher in die Top Ten der Gesamtwertung. Nach dem Tournee-Flop muss sich die Equipe von Trainer Heinz Kuttin jetzt beweisen. Vor allem Stefan Kraft zeigte zum Abschluss der Tournee, dass er den Anschluss zur Spitze wieder finden könnte. Der aktuelle Weltrekordhalter (253,5 Meter) gilt als Spezialist im Skifliegen.

In bisher 25 Weltcupbewerben auf dem Traditionsbakken stand Österreich nur zweimal nicht auf dem Stockerl.

Freitag: Training (10.30 Uhr) und Qualifikation (12 Uhr/ORF eins). Samstag: Bewerb (14.15 Uhr, live ORF eins).

Sonntag: Qualifikation (12.30 Uhr), Bewerb (14.15 Uhr/live ORF eins).

ÖSV-Aufgebot: Aigner, Altenburger, Hayböck, Huber, Kraft, Poppinger, Schlierenzauer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)