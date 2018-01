Olympische Rechenspiele

Wien. Je fünf Einzeldisziplinen und einen Teambewerb müssen die ÖSV-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum (Damen) und Andreas Puelacher (Herren) bei den Olympischen Spielen besetzen. In allen Bewerben ist das Maximalkontingent von vier Athleten vorgesehen, der ÖSV darf aber nur 22 Alpine nach Pyeongchang mitnehmen. Weitere Einschränkung: Maximal 14 Frauen oder 14 Männer.

Am 22. Jänner erfolgt in Wien die Nominierungs-Pressekonferenz des ÖOC, danach aber stehen vor den Spielen ab 9. Februar noch etliche Weltcupbewerbe auf dem Programm, gleich sieben bei den Damen (darunter in Lenzerheide die bis dahin einzige Kombination) und vier bei den Männern (darunter der Nachtslalom in Schladming). Internationaler Nennschluss beim Organisationskomitee der Spiele ist dann am 28. Jänner. ÖSV-Sportdirektor Hans Pum erklärte deshalb: „Wir werden schauen, dass wir bei den Damen Kronplatz (23.1., Anm.) und eventuell das erste Rennen in Lenzerheide noch dazu nehmen.“ Ähnliches gelte auch für Schladming bei den Herren.

Nichtsdestotrotz zeichnet sich das Aufgebot in den einzelnen Disziplinen bereits ab. Damenchef Kriechbaum hofft dabei auf eine höhere Damen-Quote, ein Verhältnis von 12:10 wäre hilfreich. „Wir haben einfach nicht so viele Läuferinnen, die mehrere Disziplinen fahren.“

Damen

Abfahrt. Cornelia Hütter ist mit einem Sieg und einem vierten Platz gesetzt. Sonst aber ist keine ÖSV-Dame bisher in die Top Ten gefahren. Christine Scheyer wurde einmal Zwölfte. Andere Anwärterinnen sind Super-G-Spezialistin Nicole Schmidhofer (Abfahrtsplatzierungen: 18, 22) und Tamara Tippler (29, 36), die bei der Olympia-Generalprobe im März 2017 in Jeongseon Fünfte war.

Super G. Weltmeisterin Schmidhofer hat einen Fixplatz, ihre Saisonresultate: 3, 13, 4 und 8. Auch Titelverteidigerin Anna Veith mit ihrem Sieg in Val d'Isere und Platz fünf in St. Moritz. Die weiteren Kandidatinnen: Stephanie Venier (beste Saisonplatzierung: Rang elf), Ramona Siebenhofer (9), Stephanie Brunner (12) und Tippler (11).



Riesentorlauf. Die schwächste Disziplin der ÖSV Damen. Außer Fixstarterin Brunner (Plätze 4, 4, 5 und 5) ist noch niemand in die Top Ten gefahren. Ricarda Haaser, Elisabeth Kappaurer oder auch Slalomspezialistin Bernadette Schild kommen infrage. Eva-Maria Brem hat ihr Comeback nach den Plätzen 27, 30 und einem verpassten zweiten Durchgang unterbrochen. Als Kugelgewinnerin hätte sie aber einen gewissen Bonus.



Slalom. Hinter Schild (Saisonplatzierungen: 3, 4, 5, 5, 2) lauert das Trio Katharina Gallhuber (23, 7, 7, 6, 10), Katharina Liensberger (15, 23, 8, 8) und Katharina Truppe (17, 20, 16, 5). Auch RTL-Starterin Brunner (ein achter Platz) ist eine Option, sollte das Olympia-Kontingent bereits ausgeschöpft sein.

Kombination. Auch hier gilt es ob der beschränkten Athletenzahl zu taktieren. Die Allrounderin im Team wäre Haaser, eine weitere Kandidatin Brunner. Michaela Kirchgasser dürfte trotz Kniebeschwerden nominiert werden.

Herren

Abfahrt. An Titelverteidiger Matthias Mayer (Zweiter in Lake Louise) und Max Franz (Dritter in Gröden) führt kein Weg vorbei. Hannes Reichelt hat ein Top-Fünf-Resultat verbucht und ist bei den anstehenden Klassikern in Wengen und Kitzbühel wohl am stärksten einzuschätzen. Vincent Kriechmayr fuhr bisher zweimal in die Top Ten, ebenso Romed Baumann.



Super G. Kriechmayr hat in Beaver Creek gewonnen, Franz war zweimal Zweiter, Reichelt zweimal Dritter. Startplatz vier ginge derzeit an Mayer (Dritter in Gröden).



Riesentorlauf. Außer Marcel Hirscher (drei Siege, ein dritter Platz) hat sich nur Manuel Feller (Saisonplatzierungen: 4, 8, 7 und 5) empfohlen. Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner und Michael Matt kämpfen um die weiteren Plätze. Ein Fragezeichen steht hinter Philipp Schörghofer, der wegen Knieproblemen noch kein Rennen bestritten hat.



Slalom. Gesetzt sind Hirscher (vier Siege und ein 17. Platz), Matt (zweimal Zweiter) und Feller (Plätze vier und fünf, allerdings auch drei Ausfälle). Christian Hirschbühl und Marco Schwarz haben je einen neunten Platz geschafft.



Kombination. Hirscher wird sich ein weitere Medaillenchance nicht entgehen lassen, dahinter starten wohl Baumann und Speedspezialisten wie Reichelt, Franz oder Mayer.

Teambewerb

Die stärkste Besetzung beim abschließenden Bewerb wäre wohl Hirscher, Matt, Feller bzw. Schild, Gallhuber, Kirchgasser.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)