Hallen-Hockey: Österreich will EM-Gold holen

Nach zuletzt zweimal Silber (2014, 2016) nimmt Österreichs Hockey-Nationalteam von Freitag bis Sonntag in Antwerpen einen erneuten Anlauf auf EM-Gold. Bei den jüngsten beiden EM-Turnieren war in Wien bzw. Prag jeweils knapp gegen Deutschland Endstation. Die Deutschen sind auch diesmal Favoriten, sollten aus österreichischer Sicht erst im Finale Gegner sein. Dafür wird er Gruppensieg nötig sein.

Das Auftaktspiel in Gruppe B hat die rot-weiß-rote Truppe rund um Michael Körper und Benjamin Stanzl am Freitag gegen die Schweiz 5:0 gewonnen. Russland (Freitag, 18.20 Uhr) und Belgien (Samstag, 12.30 Uhr) sind die weiteren Gruppengegner. In Pool A sind neben Deutschland auch Polen, Tschechien und Dänemark zu finden. Die Top zwei der beiden Gruppen bestreiten am Samstagabend in Überkreuz-Spielen die Semifinalpartien, um die Medaillen geht es am Sonntagnachmittag.

2010 holte Österreich EM-Gold

Ihr bisher einziges EM-Gold haben die Österreicher 2010 in den Niederlanden mit einem Finalsieg gegen Russland erreicht.

Seit September haben die Österreicher mit Hans Szmidt einen eigenen Hallen-Coach, er löste in dieser Funktion Tomasz Laskowski ab. Eine Medaille in Belgien wie auch vom 7. bis 11. Februar auf WM-Niveau in Berlin hat Szmidt schon bei seiner Bestellung als Ziel ausgegeben. Den 12-köpfigen Kader, nominiert nach dem am vergangenen Sonntag in Wien beim Rohrmax-Cup gegen die Schweiz gelandeten 8:1-Finalsieg, führen die erwähnten Routiniers Stanzl und Körper an.

Für die ÖHV-Damen geht es nächste Woche in Brüssel in einer Gruppe mit England, Litauen und Schweden um den Aufstieg in den A-Pool.

(APA/Red.)