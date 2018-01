Der Ronaldo des Handballs

Im Fußball eifern Millionen von Kindern Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nach, ambitionierte Basketballer wollen so sein wie LeBron James – und Roger Federer hat den Tennissport neu definiert. Im Handball, diesbezüglich ist sich das Gros der Experten einig, ist Nikola Karabatić die schillerndste Figur der jüngeren Vergangenheit. Der Franzose ist der Inbegriff dieses Spiels, er versteht und interpretiert es wie kein Zweiter. Dass Karabatić besonderes Talent besitzt, hatte sich schon in der frühen Phase seiner Karriere gezeigt. Als 17-Jähriger debütierte er in der traditionell hochkarätig besetzten französischen Nationalmannschaft, im Alter von 18 Jahren gewann er mit Montpellier seinen ersten Champions-League-Titel. Die sportliche Vita des heute 33-Jährigen liest sich makellos, zwei Olympiasiege, drei Europameister- und vier Weltmeistertitel runden das beeindruckende Gesamtbild ab. Karabatić war sozusagen erblich vorbelastet, sein Vater, Branko, agierte einst als Torwart der jugoslawischen Nationalmannschaft. Sein jüngerer Bruder Luka, 29, ist heute in der Nationalmannschaft wie auch beim Verein Paris SG sein Teamkollege.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2018)