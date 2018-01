Ex-Basketballstar Dennis Rodman wegen Alkohols am Steuer festgenommen

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman ist wegen Alkohols am Steuer vorübergehend festgenommen worden. Der 56-Jährige sei am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Kontrolle in Kalifornien aufgefallen, teilte die Polizei von Newport Beach. Nachdem auch ein zweiter Alkoholtest positiv ausgefallen sei, sei er über Nacht auf der Wache geblieben und erst Sonntag früh wieder entlassen worden.

Der fünfmalige NBA-Champion habe sich "kooperativ" gezeigt, teilte die Polizei weiter mit. Es war nicht das erste Mal, dass Rodman im Straßenverkehr unangenehm auffiel. Im Februar 2017 war er wegen eines Verkehrsunfalls zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe und 30 Sozialstunden verurteilt worden, weil er im Juli 2016 als Falschfahrer und obendrein ohne Führerschein auf einer Bundesstraße in Kalifornien unterwegs gewesen war.

Rodman spielte in den 90er-Jahren gemeinsam mit dem legendären Michael Jordan in Chicago. In jüngster Zeit machte er vor allem mit seiner Freundschaft mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un von sich reden.

