Turnen: Missbrauchsopfer belasteten Nassar vor Gericht schwer

Einen Tag nach den Missbrauchsbeschuldigungen durch Turn-Olympiasiegerin Simone Biles haben zahlreiche Opfer bei einer Gerichtsanhörung den ehemaligen US-Mannschaftsarzt Larry Nassar schwerer Übergriffe bezichtigt. Die Zeuginnen - von der Babysitterin bis zur Mutter einer Turnerin - warfen Nassar bei einer Anhörung im Strafprozess am Dienstag in Michigan jahrelangen sexuellen Missbrauch vor.

Nassar war Anfang Dezember wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu 60 Jahren Haft verurteilt worden. Der 54-Jährige hatte sich in dem Verfahren schuldig bekannt. Die Ermittler hatten auf seinen Computern mehr als 37.000 Fotos und Videos kinderpornografischen Inhalts gefunden. Nassar ist zudem noch in zwei anderen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt. Das Strafmaß in diesen beiden Verfahren soll noch im Jänner verkündet werden.

Nassar hat auch den Missbrauch eingestanden. Er war fast 30 Jahre lang der Arzt der US-Turnerinnen. In dieser Zeit soll er rund hundert Sportlerinnen im Alter von unter 15 Jahren missbraucht haben. Gegenüber den Mädchen hatte er seine sexuellen Handlungen als Teil einer Untersuchung oder Behandlung dargestellt.

Tiefe Scham

"Sie haben meinen Körper sechs Jahre lang zur eigenen sexuellen Befriedigung benutzt", sagte etwa eine frühere Babysitterin im Hause Nassar. "Das ist unverzeihlich." Den meist gesenkten Blicks den Anschuldigungen folgenden Nassar direkt ansprechend sagte Stephens: "Kleine Mädchen bleiben nicht für immer kleine Mädchen." Sie glaube zudem, dass der Suizid ihres schwer kranken Vaters zumindest teilweise in Zusammenhang mit Nassars Taten stehe, denn ihr Vater habe tiefe Scham dafür empfunden, dass er Nassar gegen ihre Vorwürfe verteidigt habe. "Sie haben meine Eltern davon überzeugt, dass ich eine Lügnerin sei."

Die ehemalige Turnerin Alexis Moore warf Nassar Vertrauensmissbrauch vor. "Er hat meine Jugendlichkeit ausgenutzt und mich Hunderte Male sexuell missbraucht", betonte Moore, bevor sie sich direkt an den Mediziner wandte: "Verspüren Sie Reue wegen Ihrer Taten und all der Leben, die Sie für immer verändert haben?" Eine weitere Turnerin, Jade Capua, sprach von "lebensverändernden Erlebnissen, die mir viel zu früh die Unschuld geraubt haben".

Als eine weitere Zeugin trat die Mutter der Turnerin Chelsea Markham auf, die sich 2009 das Leben genommen hatte. Nassar habe ihre Tochter seit deren zehntem Lebensjahr missbraucht. Im Alter von 13 Jahren habe Chelsea unter Depressionen leidend mit dem Turnen aufgehört, sagte Donna Markham unter Tränen.

Am Montag war auch die vierfache Turn-Olympiasiegerin Simone Biles mit einer Missbrauchsanklage gegen Nassar an die Öffentlichkeit gegangen. "Auch ich bin eine der vielen Überlebenden, die von Larry Nassar sexuell missbraucht worden sind", erklärte die zehnfache Weltmeisterin via Twitter. Sie habe mit sich gerungen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, seitdem der Missbrauchsskandal um Nassar öffentlich geworden sei. Neben Biles haben auch die drei Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerinnen Aly Raisman, McKayla Maroney und Gabby Douglas Vorwürfe gegen Nassar erhoben.