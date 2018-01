Radsport: Quick-Step-Duo in Südafrika von LKW angefahren

Die Radprofis Laurens De Plus und Petr Vakoc vom belgischen Quick-Step-Team sind bei einer Trainingsfahrt in Südafrika von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Während der Belgier De Plus Nieren- und Lungenquetschungen sowie diverse Hautabschürfungen erlitt, zog sich der Tscheche Vakov nach Teamangaben vom Freitag mehrere Wirbelfrakturen. Beide sollten am Freitag operiert werden.

Zuvor hatte sich der Quick-Step-Sprinter Fernando Gaviria bei auf der 4. Etappe der San-Juan-Tour in Argentinien verletzt. Der Kolumbianer erlitt bei einem Sturz auf der Zielgeraden eine tiefe Fleischwunde am Bein.