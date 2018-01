Super Bowl: Kein Spielfeld für kniende Footballer

Minneapolis. Amerikas Sport ist in Bewegung, der Super Bowl LII (52.) steht im Rampenlicht – doch ehe am Sonntag (0.30 Uhr, live, Puls4) in Minneapolis Punkte zwischen den Philadelphia Eagles und New England Patriots entschieden werden, muss noch etwas ganz anderes geklärt werden. Der Super Bowl ist ein Milliardenspektakel, der größte Pay Day im US-Profisport. Und da darf nichts passieren, was geschäftsschädigend im Live-TV zu sehen sein könnte. Also kein zweiter Nipplegate – und schon gar nicht bei der (von Pink gesungenen) Hymne kniende Footballer.

Es zog sich durch die gesamte Saison: kniende Spieler, die während „The Star-Spangled Banner“ gegen Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit protestieren. Im Endspiel will die NFL das untersagen, dagegen regt sich aber auch Widerstand. „Es ist ein Live-Event. Wenn Spieler sich zum Knien entscheiden, wird das live gezeigt“, sagt Fred Gaudelli, Chef von NBC Sports, dem TV-Host.

2017 kosteten 30 Werbesekunden fünf Millionen Dollar. Heuer ist es noch mehr Geld, und die US-Wirtschaft legt gesondert Wert auf Entertainment, aber politische Statements – egal, ob zu Gewalt, Rassismus, Ungleichheit etc. – sind unerwünscht.

Zum ersten Mal kniete ein Star am 14. August 2016. Colin Kaepernick, damals Quarterback der San Francisco 49ers, zeigte es vor. Er trat eine Welle los, in der dritten Woche der NFL-Saison knieten 200 Spieler. US-Präsident Donald Trump twitterte danach von „Hurensöhnen“ und drohte bei Wiederholungen Strafen an. Mittlerweile haben diese Aktionen nur noch Seltenheitswert und Kaepernick ist arbeitslos.

Der Respekt vor der Flagge ist in Amerika Kulturgut, es verbindet auch heikle Themen wie Krieg und Armee. Auch deshalb wurde eine für den Spieltag eingereichte Werbung der Veteranenorganisation Amvets, Amerikas ältester Vereinigung, von der NFL abgelehnt. Die Botschaft des Clips: #PleaseStand. Die Anzeige sei wieder zu politisch, so die Aussage.

2017 sahen in den USA 111,3 Millionen Menschen den Super Bowl, weltweit sollen es eine Milliarde gewesen sein. Fast jeder zweite erwachsene US-Bürger sieht zu – und daher ist NFL auch um Deeskalation bemüht, die Lager sind zu beinahe gleichen Teilen gespalten. Lieber berichtet man über die Vision, dass Tom Brady im Fall des Sieges sechs Finger brauchte, um all seine Ringe an einer Hand tragen zu können. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)