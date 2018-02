Radsport: Froome fährt gegen den Verdacht an

Manchester. Als ob nichts gewesen wäre. Das britische Radsport-Team Sky nominierte seine Mannschaft für die Ruta del Sol kommende Woche in Südspanien, im Aufgebot dabei: Chris Froome. Mitte Dezember wurde ein auffälliger Dopingtest des vierfachen Tour-Siegers bei der Vuelta öffentlich, passiert ist seither maximal etwas hinter den Kulissen. „Ich verstehe, dass die Situation Unsicherheiten provoziert. Aber ich bin überzeugt, dass wir imstande sind, zu ergründen, was wirklich passiert ist“, sagte der 32-Jährige.

Eine offizielle Erklärung, warum der Wert des Asthmamittels Salbutamol in seiner Probe vom September 2017 mit 2000 Nanogramm doppelt so hoch wie erlaubt war, sind Froome und seine Anwälte dem Weltverband (UCI) jedoch noch immer schuldig. Einen Bericht der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“, dass er ein freiwilliges Dopinggeständnis abgegeben habe, um eine längere Sperre zu umgehen, dementierte Froome auf Twitter als „komplett unwahr“. Freiwillig auf Rennen zu verzichten, bis der Fall geklärt ist, wie es die „Bewegung für einen sauberen Radsport“, dem 43 Teams nicht aber Sky angehören, fordert, ist für ihn aber auch kein Thema.

Stattdessen spulte der Brite in Südafrika sein Trainingsprogramm ab und stellte sich kritischen Fragen ebenso wenig wie zuletzt Teamchef Sir David Brailsford beim Saisonauftakt in Australien. Hat der 53-Jährige die längste Zeit Transparenz gepredigt, gibt er inzwischen nur noch schwammige Auskünfte. „Es ist wichtig für alle Seiten, dass dieser Prozess fair ausgetragen wird, bevor es zu einer Entscheidung kommt. Es ist komplex, aber wir geben unser Bestes mit Chris, um das alles aufzulösen“, betonte Brailsford.

Die vermeintliche Spezialbehandlung der UCI für einen ihrer größten Stars kommt nicht bei allen im Fahrerlager an. „Es überrascht mich nicht. Seit Bekanntwerden haben Sky und Chris ihre Linie beibehalten und behauptet, dass sie recht haben. Mehr sage ich nicht, das müssen andere entscheiden“, erklärte Topstar Vincenzo Nibali von Bahrain-Medina. Deutlichere Worte fand der deutsche Sprinter Andre Greipel. „Es ist irgendwo ein Unding, dass er noch nicht suspendiert wurde“, schimpfte der Lotto-Profi, der um die Bedeutung der Causa weiß. „Es ist ein Prestigefall, wir können sagen, was wir wollen. Am Ende werden wir sowieso nicht angehört.“ (swi)

