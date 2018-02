Golf: Schwab verpasst Cut im Oman knapp

Golf-Jungprofi Matthias Schwab ist am Freitag beim mit 1,42 Millionen Euro dotierten Oman Open am Cut gescheitert. Der 23-jährige Steirer verbesserte sich beim European-Tour-Turnier zwar dank einer 71er-Runde (eins unter Par) vom 97. auf den 70. Rang, allerdings war es am Ende ein Schlag zu viel, um am Wochenende noch dabei zu sein. In Führung lag der Franzose Matthieu Pavon mit elf unter Par.

(APA)