Golf: Schwab startet in Doha mit zwei unter Par

Golfprofi Matthias Schwab ist am Donnerstag mit einer 70er-Runde in die Qatar Masters gestartet. Der zuletzt im Oman am Cut gescheiterte Steirer liegt mit zwei unter Par auf dem 53. Platz des Turniers der Europa-Tour.

"Die Bedingungen waren heute morgen ideal, wenig Wind und sehr gute Greens. Deshalb gab es viele tiefe Scores. Mein Spiel war nicht gut genug in allen Bereichen. Das Finish war aber gut und gibt mir Aufwind für morgen", resümierte Schwab.

(APA)