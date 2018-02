Britischer Boxer stirbt nach Sieg im Krankenhaus

Der britische Boxer Scott Westgarth ist nach einem siegreichen Boxkampf im Halbschwergewicht im Krankenhaus gestorben. Das gab sein Promoter Stefy Bull am Montag in sozialen Medien bekannt. "Ich finde keine Wort. RIP Junge, mein Beileid an deine Familie und dein Team, das waren die härtesten Tage, die ich je erlebt habe", schrieb Bull auf Twitter.

Der 31-jährige Westgarth hatte am Samstag in Doncaster nach Punkten gegen seinen Landsmann Dec Spelman gewonnen. Beide Kontrahenten gingen in dem hart geführten Kampf zu Boden. In den Interviews danach schien Westgarth sichtlich an starken Schmerzen zu leiden. Nachdem sich sein Zustand in der Kabine verschlechterte, wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er schließlich starb. Über die genaue Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

"Ich bin zutiefst erschüttert und ohne Worte. Ich werde für Scotts Familie und seine Freunde beten. RIP mein Freund", twitterte Rivale Spelman.

(APA/dpa)